Oynanmayan hiçbir maçın mağlubiyeti yok

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, sezon öncesi takımla ilgili son gelişmeleri paylaştı. Transfer yasağının devam ettiğini belirten Tandoğan, şehri birlik ve beraberlik içinde Balıkesirspor’a destek olmaya davet etti.

Balıkesirpor’da zor bir işe adım attıklarını, ancak bu süreci çalıştırdığı bütün takımlarda yaşadığını belirten Ali Tandoğan, “Bu zorlukların nasıl atlatılacağını, bu durumlardaki olayların içerisindeki sakinliğin bizlere çok şeyler kazandırabileceğini biliyorum. Hem taraftarımızın hem basınımızın bu süreci iyi bilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Transfer yasakları olduğunu ve yönetimin bunu aşmak için çaba gösterdiğini dile getiren Balıkesirspor Teknik Direktörü, şu vurguları yaptı:

“Yönetimimiz bununla alakalı çaba içerisinde. Bizim de sözleşmeyi yaparken kendileriyle, transferin açılması gerektiği ile ilgili konuşmamız olmuştu. Balıkesir büyük bir camia. Bunca zorluğu aştıktan sonra Balıkesirspor Kulübü’nü yarı yolda bırakmak bize yakışmaz. Şunu bilmenizi isterim ki, ben her zaman gençlere ve yeniliklere önem veren bir adamım. İnşallah bugünleri atlatırız.”

‘Topa vurmayı öğretiyoruz’

Geçen yıl ilk 11’de oynayan yaklaşık 11 oyuncunun takımdan ayrıldığına dikkat çeken deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cüneyt Köz, Oğuz Yılmaz, Cumali Bişi, Bülent Cevahir, Nizamettin Çalışkan, Uğur Aygören, Mehmet Boztepe, Sedat Şahintürk, Muhammed Ali Doğan gibi isimler takımdan ayrıldı. Savunma ve forvet hattımız yok. Altyapıdan Alperen, Oğuzhan Çapar, Serdar Güncü, Çağatay, Görkem, Celal Dede, Anıl Başaran, Emircan Çakır, Berkay Akyurt gibi isimler, A takımda oynuyor. Herkesin takımı sahiplenmesi gerekiyor. Çünkü, bu çocukların çoğu ilk kez ciddi bir maçlara çıkacak. Hocalarımıza çok büyük saygımız var, fakat altyapımızın daha iyi şartlarda olması ve çocuklarımızın iyi noktalarda yetiştirilmesi gerekiyor. Bu çocukların bize hazır halde gelmesi lazımken bizim topa nasıl vuracağını öğrettiğimiz oyuncular oldu. Ama bunun üstesinden geleceğiz.”

‘İlk 4 hafta zor geçecek’

Transfer yasağının kalkmasını arzuladıklarını belirten Balıkesirspor Teknik Direktör Ali Tandoğan, “Yasak kalkarsa anlaşacağımız birkaç oyuncu var, ama her şekilde TFF 1. Lig’de bulunan rakiplerimizle aynı şartlarda olmak isterdim” dedi.

Altyapıdan 5-6 oyuncuyla sahada mücadele edeceklerinin altını çizen Tandoğan, şöyle devam etti:

“Geçen sezon 3 takım düştü. Elazığ, Afyon ve Karabük. Balıkesir-spor, geçen sezon ilk 6 maçta 6 puan almış. Biz her türlü eleştiriye açığız. Malzememiz belli yapacaklarımız belli. Bizim gideceğimiz Adana Demir takımının kamp kadrosu 44 kişiydi ve hocaları benim 4 transfere daha ihtiyacım var dedi. Bakıyorsunuz Erzurum ligden düşmüş en iyi oyuncuları tutmuş üzerine takviye yapmış. Altay, Ümraniye hepsi böyle. O yüzden ilk 4 haftamız çok zor geçecek. Kolay olmayacak. Ama biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hayatta oynanmamış hiçbir maçın mağlubiyeti yoktur. Burada Balıkesir halkı belki de çok büyük oyuncu kazanacak. Zaman zaman kötü sonuçlar da alacağız. Ama biz oyuncularımızı asla suçlamayacağız” dedi.