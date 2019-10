Özdilek’te kışa özel düğün paketi

Wyndham Grand İzmir Özdilek, evlenecek çiftlere her şey dahil düğün paketleri sunuyor. Kış düğünlerine özel her şey dahil paketlerinin kişi başı 135 liradan başladığını kaydeden Genel Müdür Funda Çam, “Çiftler için her ayrıntıyı düşündük. Düğün yemeği öncesinde çiftlere sunduğumuz özel mönü tadım yemeği, masa süslemesi, şov pasta, ses sistemi, video ve fotoğraf çekimini de dahil ettik. Düğün gecesinde çiftimiz, romantik detaylarla dekore edilmiş deniz manzaralı odada konaklıyor, ertesi sabah da odalarında sunduğumuz mükellef bir kahvaltıyla güne başlıyor. En az 100 kişilik organizasyonlar için hazırladığımız avantajlı paketler, 2020 Mart ayına kadar gerçekleşecek düğünlerde geçerli olacak” dedi. Ayrıntılı bilgiye 0232 292 13 23 numaralı telefondan ulaşılabilir.