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    HaberlerEge HaberleriÖzel çocuklar için tatil kampı
    14.11.2019 - 01:30 | | İZMİR AA

    Özel çocuklar için tatil kampı

    Özel çocuklar için tatil kampı

    Otizmli ve down sendromlu çocukların ve ailelerinin sorunlarından birinin tatil yapamamak olduğunu belirten Anadolu Otizm Vakfı Başkanı Uyar “Urla’da, Tarım Bakanlığı’na ait alanda kamp kurmak istiyoruz” dedi.Anadolu Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Uyar, otizm ve down sendromlu çocuklar ve ailelerinin tatil yapabilmeleri için İzmir’in Urla ilçesinde bir tatil kampı kurmak istediklerini belirtti. Vakıf bünyesinde bulunan okulda otizmli bireylere uygulama ve davranış analizi eğitimleri verdiklerini, onların sosyalleşmesi ve konuşma becerilerinin gelişmesini sağladıklarını aktaran Uyar, otizm ve down sendromlu bireyler ve ailelerinin en önemli sorunlarından birinin de tatil yapamamak olduğunu kaydetti.

    Pakdemirli’den destek

    Uyar, bu konuya çözüm getirmek üzere bir tatil kampı kurma projeleri bulunduğunu, vakfın kurucu mütevelli üyesi olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den bu konuda büyük destek gördüklerini dile getirdi, şunları söyledi:

    “Pakdemirli, Bakanlığa ait Urla’daki kampı projeye tahsis etmeyi önerdi. Gidip gördük, oranın bu çalışma için uygun olduğunu belirledik. Buradaki kampın en kısa zamanda ilgili protokolle projeye tahsis edilmesini bekliyoruz. Halen 200 kişi kapasiteli olan kamp, yapılacak yatırımla bin kişiye kadar çıkarılabilir. Burası ülkemizde özel bireylere ayrılmış en büyük tatil merkezi olacak.”

    Erdoğan ve Trump'tan ortak basın açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin, '(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupla ilgili de 'Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim.' açıklamasında bulundu.
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    13 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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