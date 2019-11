Özel çocuklar için tatil kampı

Otizmli ve down sendromlu çocukların ve ailelerinin sorunlarından birinin tatil yapamamak olduğunu belirten Anadolu Otizm Vakfı Başkanı Uyar “Urla’da, Tarım Bakanlığı’na ait alanda kamp kurmak istiyoruz” dedi.Anadolu Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Uyar, otizm ve down sendromlu çocuklar ve ailelerinin tatil yapabilmeleri için İzmir’in Urla ilçesinde bir tatil kampı kurmak istediklerini belirtti. Vakıf bünyesinde bulunan okulda otizmli bireylere uygulama ve davranış analizi eğitimleri verdiklerini, onların sosyalleşmesi ve konuşma becerilerinin gelişmesini sağladıklarını aktaran Uyar, otizm ve down sendromlu bireyler ve ailelerinin en önemli sorunlarından birinin de tatil yapamamak olduğunu kaydetti.

Pakdemirli’den destek

Uyar, bu konuya çözüm getirmek üzere bir tatil kampı kurma projeleri bulunduğunu, vakfın kurucu mütevelli üyesi olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den bu konuda büyük destek gördüklerini dile getirdi, şunları söyledi:

“Pakdemirli, Bakanlığa ait Urla’daki kampı projeye tahsis etmeyi önerdi. Gidip gördük, oranın bu çalışma için uygun olduğunu belirledik. Buradaki kampın en kısa zamanda ilgili protokolle projeye tahsis edilmesini bekliyoruz. Halen 200 kişi kapasiteli olan kamp, yapılacak yatırımla bin kişiye kadar çıkarılabilir. Burası ülkemizde özel bireylere ayrılmış en büyük tatil merkezi olacak.”