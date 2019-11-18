'Özel sporcularımızın başarısını konuşalım'

19 yaşındaki otizmli Şevval ve 18 yaşındaki down sendromlu İrem’le buluşan AK Partili Dağ Erdoğan’ın selamını iletti, “Çocuklarımızla övünelim” dedi.

İzmirli özel sporcularla bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, sporculara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirdiğini söyledi, “Onun özellikle özel sporculara verdiği önem ve onların durumlarını sorması başarılarında etkili oluyor. Böyle bir dönemde tartışmalar yaşanırken kardeşlerimizin başarılarını konuşmak ülkemiz için gerekli” dedi. Dağ, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu temsilcileri ve İzmirli özel sporcular 19 yaşındaki otizmli Şevval Tekin ile 18 yaşındaki down sendromlu İrem Öztekin’le bir araya geldi. Dağ, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve Başkan Vekili Sadettin Akçi’den özel sporcuların gereksinimleri konusunda bilgi aldı, başarıları nedeniyle tebrik etti.

İki altın, bir gümüş

Federasyonun İzmir ve Türkiye’de 25 bin sporcusu bulunduğunu söyleyen Hamza Dağ, 14 dalda çalışmalar yapan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun özel sporcuların yeteneklerini geliştirmelerinde önemli bir rol üstlendiğini dile getirdi. Şevval Tekin’in geçen günlerde Saraybosna Açık Yüzme Turnuvası’ndan 2 altın, 1 gümüş madalya ile döndüğünü belirten Dağ, İrem Öztekin’in ise 2016 yılında Fransa’daki Avrupa Yüzme Şampiyonası’nda gümüş, altın ve bronz madalya kazandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı destekliyor

Dağ, “İkisi de İzmir’in yetiştirdiği özel sporcular. Bu kardeşlerimiz ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak İstiklal Marşımızı okuttu. Onların başarılarını yeniden tebrik etmek için buluştuk. Bu kardeşlerimiz gibi spor yapan kardeşlerin ailelerini ve eğitimcilerini kutluyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onlara selamını getirdim. Onun özellikle özel sporculara verdiği önem ve onların durumlarını sorması, başarılarında etkili oluyor. Böyle bir dönemde tartışmalar yaşanırken kardeşlerimizin başarılarını konuşmak, ülkemiz için gerekli” dedi.