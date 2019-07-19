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    HaberlerEgePakdemirli’den çam fıstığı sözü
    19.07.2019 - 07:50

    Pakdemirli’den çam fıstığı sözü

    Pakdemirli’den çam fıstığı sözü

    Çam fıstığında yaşanan verim düşüklüğü nedeniyle Bergama’nın Kozak yöresinin muhtarları, Belediye Başkanı Hakan Koştu, Ziraat ve Ticaret Odaları Başkanları ile birlikte Ankara’da Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin konuğu oldu. Türkiye’deki çam fıstığı üretiminin yüzde 80’i, dünya üretiminin ise yüzde 10’unu karşılayan Kozak Yaylası’nda üretimin 2 bin tondan, 200 ton seviyesine düşmesine ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda ‘Çam Fıstığı Araştırma ve Koruma Enstitüsü Kurulması Hakkında’ verilen kanun teklifi bir süre önce AK Parti ve MHP oyları ile reddedildi. Kozak Yaylası’ndaki 17 kırsal mahalledeki yaklaşık 10 bin kişinin gelir kaynağı olan çam fıstığı ile ilgili verilen teklifin reddedilmesi, Bergama’da günün konusu oldu.

    Bunun üzerine harekete geçen Bergama heyeti, Bakan Bekir Pakdemirli’ye gitti, yaşanan rekolte düşüklüğünün nedenlerini araştırılmasını isteyip, üreticiledrin sıkıntılarını anlattı. Belediye Başkanı Koştu, Bakan Pakdemirli’den rekolte düşüşüyle ilgili bir çalışma başlatılacağının sözünü aldıklarını söyledi.

    Sıkıntıları anlattı

    Başkan Koştu, “Bakanımızdan, ayrıca ilçemizin gölet, bent, sulama sıkıntılarının çözümü ve Bakırçay’ın temizlenmesi gibi konularda da destek söü aldık. Tapulu kesim yönetmeliğindeki eksikliklerle ilgili yapılabilecekleri tartıştık. Genel anlamda bölgemizin ekonomik sıkıntılarını aktardık. Bergama Organize Sanayi Bölgesi’nin düzenlenmesiyle ilgili pürüzlerin giderilmesi konusunda bilgi verdik” dedi.

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