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    HaberlerEgePasta ustaları İzmir’de buluşuyor
    22.09.2019 - 01:31 |

    Pasta ustaları İzmir’de buluşuyor

    İzmir Kültürpark’ta 27- 29 Eylül günleri arasında düzenlenecek Uluslararası Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Unlu Mamuller Festivali, tadımlar, tanıtımlar, söyleşiler ve atölyelerle renkli görüntülere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

    Pasta ustaları İzmir’de buluşuyor

    Üç gün boyunca farklı kategorilerde pastacılık yarışmaları düzenlenecek, seminerler dizisinde ise yemek tarihçileri, araştırmacılar, dünyanın ünlü şefleri yanyana gelecek. Ayrıca, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası üyeleri ve festival katılımcılarının birlikte hazırlayacağı, 3 bin metre uzunluğunda olması planlanan Festival Pastası ile dünya rekoru kırılması amaçlanıyor. Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice, “Festivale yaklaşık 1 milyon ziyaretçi bekliyoruz” diye konuştu. l DHA

     

    İnanılmaz görüntü! Akın akın geldiler...TEKNOFEST'in düzenlendiği Atatürk Havalimanı çevresinde yoğunluk yaşanıyor.
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