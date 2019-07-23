‘Pazar esnafının her zaman yanındayız’

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, ilçede bulunan kapalı pazaryerine gitti, esnafı ziyaret etti. Pazaryerinde alışveriş yapan Başkan Karakayalı, esnafın beklenti ve sorunlarını dinledi. Başkan Karakayalı, “Esnafımız bölgemizin yatırımcısıdır. Yaptığımız hizmetlerde esnaf ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulunduracağız” diye konuştu.