23.07.2019 - 02:07
‘Pazar esnafının her zaman yanındayız’
Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, ilçede bulunan kapalı pazaryerine gitti, esnafı ziyaret etti. Pazaryerinde alışveriş yapan Başkan Karakayalı, esnafın beklenti ve sorunlarını dinledi. Başkan Karakayalı, “Esnafımız bölgemizin yatırımcısıdır. Yaptığımız hizmetlerde esnaf ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulunduracağız” diye konuştu.
Trump: 10 milyon insanı öldürmek istemiyorumABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi. Böyle bir savaş 10 günde biterdi ancak bu yolu seçmek istemiyorum." dedi.