03.08.2019 - 03:35
Pedasa’da kazı çalışmalarına devam
Bodrum Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Pedasa Antik Kenti’nde kazı çalışmaları başlatıldı.
Çalışmalar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı ve Pedasa Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler öncülüğünde devam ediyor. Diler, “Kazılar bölgenin kültürel mirasının anlaşılmasına ve kültür turizminin 12 aya yayılmasına katkı sağlıyor” diye konuştu. l ALİ BALLI AA
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