Philsa’nın çevreci projeleri dikkat çekti

PHILSA Philip Morris Sabancı, denetim ve belgelendirme kuruluşu olan Societe Generale de Surveillance (SGS) tarafından Su Yönetimi Birliği (AWS) sertifikası verilen Türkiye’deki ilk firma oldu. SGS Türkiye yetkilisi Zülfikar Kosova tarafından takdim edilen sertifikayı, Philsa Fabrika Direktörü Antonio De Marco ile birlikte teslim alan Philip Morris/Sabancı Kurumsal İlişkiler Direktörü Zeynep Güney Altıntaş, “Onbinlerce ton su tasarrufu sağlayan projeler geliştirdik. İzmir Torbalı’da bulunan üretim tesisimiz dahilindeki su kaynaklarının doğru yönetilmesini temin ederken, aynı zamanda fabrika sınırlarının da ötesine geçerek, bölgemizdeki havzanın su yönetimi konusunda da pozitif katkılar sağlamaya çalıştık” diye konuştu.