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    HaberlerEgePınar Karşıyaka Sarıca’yla başlıyor
    28.09.2019 - 03:15 |

    Pınar Karşıyaka Sarıca’yla başlıyor

    A Milli Takım Baş Antrenörü Ufuk Sarıca’yı 3 yıl sonra yuvaya döndürerek iddialı bir kadro kuran Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi’nde ilk resmi maçını bugün oynayacak.

    Pınar Karşıyaka Sarıca’yla başlıyor

    Pınar Karşıyaka, ligde ilk hafta mücadelesinde isim değişikliğine giden Teksüt Bandırma Basketbol’a konuk olacak. Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 17.30’da başlayacak. Transferde son takviyesini yapıp 6. yabancı olarak eski oyuncusu DJ Kennedy’i kadroya dahil eden yeşil kırmızılılarda sakatlığı süren Tony Crocker forma giyemeyecek.

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