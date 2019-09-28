28.09.2019 - 03:15 |
Pınar Karşıyaka Sarıca’yla başlıyor
A Milli Takım Baş Antrenörü Ufuk Sarıca’yı 3 yıl sonra yuvaya döndürerek iddialı bir kadro kuran Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi’nde ilk resmi maçını bugün oynayacak.
Pınar Karşıyaka, ligde ilk hafta mücadelesinde isim değişikliğine giden Teksüt Bandırma Basketbol’a konuk olacak. Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 17.30’da başlayacak. Transferde son takviyesini yapıp 6. yabancı olarak eski oyuncusu DJ Kennedy’i kadroya dahil eden yeşil kırmızılılarda sakatlığı süren Tony Crocker forma giyemeyecek.
Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdıUnited Havayollarına ait bir yolcu uçağı, kadın yolcunun tuvalette mahsur kalması sonucu acil iniş gerçekleştirdi.