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    HaberlerEgePınar KSK Bursa'da
    13.10.2019 - 00:27 |

    Pınar KSK Bursa'da

    Basketbol Süper Ligi’nde sezona 2’de 2’yle lider başlayan Pınar Karşıyaka, bugün Bursa deplasmanında koltuğunu korumaya çalışacak.

    Pınar KSK Bursa'da

    Tofaş Spor Salonu’ndaki maç saat 15.15’te başlayacak. Ligin yeni ekiplerinden Bursaspor da sezona ilk 2 maçını kazanarak başladı. Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde Avrupa’da da FIBA Europe Cup’ta tur atlayan, bu sezon çıktığı 4 resmi maçta bileği bükülmeyen Pınar Karşıyaka, yenilmezliğini koruyup 3’te 3 yaparak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

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