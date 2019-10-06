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    HaberlerEgePınar KSK, evinde açılış yapıyor
    06.10.2019 - 02:18 |

    Pınar KSK, evinde açılış yapıyor

    Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Teksüt Bandırma’yı 89-57 mağlup edip, FIBA Avrupa Kupası 1. Eleme Turu’nda da Boras Basket’i deplasmanda 77-70 yenen Pınar Karşıyaka, bugün evinde Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol’la karşı karşıya gelecek.

    Pınar KSK, evinde açılış yapıyor

    Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 13.00’te başlayacak. Antrenör Ufuk Sarıca, taraftarla buluşacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, “Evimizde ilk maçımıza çıkacağız. Salondan galibiyetle ayrılıp serimizi sürdüreceğiz” dedi.

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