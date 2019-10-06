06.10.2019 - 02:18 |
Pınar KSK, evinde açılış yapıyor
Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Teksüt Bandırma’yı 89-57 mağlup edip, FIBA Avrupa Kupası 1. Eleme Turu’nda da Boras Basket’i deplasmanda 77-70 yenen Pınar Karşıyaka, bugün evinde Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol’la karşı karşıya gelecek.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 13.00’te başlayacak. Antrenör Ufuk Sarıca, taraftarla buluşacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, “Evimizde ilk maçımıza çıkacağız. Salondan galibiyetle ayrılıp serimizi sürdüreceğiz” dedi.
Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.