Pınar’dan vegan içecekler

Yenilikçi yaklaşımıyla Pınar Su ve İçecek, Avrupa Birliği tarafından geliştirilmiş ve Uluslararası Vejeteryanlar Birliği’nin verdiği V-label vegan sertifikasına sahip Türkiye’nin ilk limonatası olan Pınar Limonata ile ilk gazlı içeceği Pınar Frii‘yi ve ilk fonksiyonel içecek Pınar Yeni Nesil Yaşam Pınarım’ı tanıttı. Pancar şekeri ile tatlandırılıp doğal kaynak suyu ile üretilen Pınar Limonata, yine doğal kaynak suyu ile meyvelerden hazırlanan Pınar Frii, büyük ilgi gördü. Günlük vitamin ihtiyacının yüzde 40’ını karşılayan Pınar Frii’nin kırmızı üzüm (B6 ve B12) misket limon (C vitamini) mandalina (C vitamini) kavun (C vitamini) ve nar (B vitamini) gibi seçenekleri bulunuyor.

Pınar Yeni Nesil Yaşam Pınarım da Bağışıklık Pınarım, Rahatlık Pınarım, Güzellik Pınarım ve Zindelik Pınarım olmak üzere dört farklı çeşitle raflarda yerini aldı.