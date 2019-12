Pizzacının ‘Can’ı oldu

Dükkanda pizza servisi yapan, kasaya bakan, hesap alan, masa düzeniyle ilgilenen ve müşterileri karşılayan Can, tüm eksiklikleri kendiliğinden fark edip işe koyuluyor. Sıcaklığıyla pozitif enerji yayan down sendromlu garson, dükkan çalışanları tarafından ‘Patron’ diye çağrılıyor. İşletme sahibi Halil Boğa, “Çalışma azmi ve disiplini her zaman ön planda tutuyor. Sevildiğini çok çabuk anlıyor. Biz onu çok seviyoruz. O bizim canımız” diyor. l DHA