04.12.2019 - 00:00 |
Pizzacının ‘Can’ı oldu
İZMİR’de yaşayan down sendromlu Can Ural (21), uzun süredir sıkı bir iş disipliniyle günde 8 saat çalıştığı pizza dükkanındaki hizmetiyle takdir topluyor.
Dükkanda pizza servisi yapan, kasaya bakan, hesap alan, masa düzeniyle ilgilenen ve müşterileri karşılayan Can, tüm eksiklikleri kendiliğinden fark edip işe koyuluyor. Sıcaklığıyla pozitif enerji yayan down sendromlu garson, dükkan çalışanları tarafından ‘Patron’ diye çağrılıyor. İşletme sahibi Halil Boğa, “Çalışma azmi ve disiplini her zaman ön planda tutuyor. Sevildiğini çok çabuk anlıyor. Biz onu çok seviyoruz. O bizim canımız” diyor. l DHA
Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.