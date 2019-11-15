15.11.2019 - 02:09 |
Projeler Ankara’da
Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, belediye meclis üyeleri, CHP İlçe Başkanı ve örgütüyle birlikte Başkente giderek ziyaretlerde bulundu. Gürbüz, projelerle igili son durumu da aktardı.
Gürbüz, “Milletvekillerimiz Bedri Serter, Kani Beko, Özcan Purçu, Kamil Okyay Sındır ve Mehmet Ali Çelebi ile buluştuk. Ardından liderimiz Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettik” diye konuştu.
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