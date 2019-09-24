24.09.2019 - 00:16 |
Rahvan atları Ödemiş’te koştu
Ödemiş Belediyesi’nin katkısıyla Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Ödemiş Efeler Rahvan Atı Yetiştiricileri ve Binicilik Spor Kulübü ile Tire Rahvan At Yetiştiricileri ve Binicilik Spor Kulübü’nün işbirliğiyle Günlüce Mahallesi’ndeki Geleneksel Ata Sporları Yarış ve Oyun Alanı’nda rahvan atı yarışları düzenlendi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York temaslarıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda, Cezayir ve Hindistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısında yer aldı.