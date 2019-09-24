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    HaberlerEgeRahvan atları Ödemiş’te koştu
    24.09.2019 - 00:16 |

    Rahvan atları Ödemiş’te koştu

    Ödemiş Belediyesi’nin katkısıyla Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Ödemiş Efeler Rahvan Atı Yetiştiricileri ve Binicilik Spor Kulübü ile Tire Rahvan At Yetiştiricileri ve Binicilik Spor Kulübü’nün işbirliğiyle Günlüce Mahallesi’ndeki Geleneksel Ata Sporları Yarış ve Oyun Alanı’nda rahvan atı yarışları düzenlendi.

    Rahvan atları Ödemiş’te koştu

     Yarışlara, Türkiye’nin dört bir yanından 140 rahvan atı getirildi. Günün ilk yarışı olan ‘ithal A’ kategorisinde, Belediye Başkanı Mehmet Eriş adına yarışan ‘İmparator’ isimli at, birinci geldi.

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