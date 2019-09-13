Rekortmen yüzücü çevre mesajı verdi

Karşıyaka Belediyesi, dünyanın en zorlu parkurlarından Japonya Tsugaru Boğazı’nı yüzerek geçmeyi başaran ilk Türk olan Karşıyakalı sporcu Emre Erdoğan’ı 88. İzmir Enternasyonal Fuarı’ndaki standında konuk etti. Yüzmede dünyanın en zor deniz geçişleri olarak kabul edilen Okyanusun Yedilisi parkurunu tamamlama hedefiyle daha önce Cebelitarık Boğazı, İngiliz Kanalı ve Catalina Boğazı’nı geçen ve geçtiğimiz ay da Tsugaru etabını tamamlayan Erdoğan’ı kutlayan Başkan Cemil Tugay, “Adını ve başarılarını duyduğum ilk günden beri kendisinin hayranıyım. Böyle Karşıyakalılar, böyle İzmirliler olduğu için gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Duyarlılığa davet etti

Çevre konusunda farkındalık yaratmak istediğini belirten Erdoğan da, “Denizde çöp gördüğünüzde lütfen yanından geçip gitmeyin. Bugün denizlerde yaşayan milyonlarca canlı plastikler ve atıklarımız yüzünden hayatını kaybediyor. Milyonlarca insan da denizdeki atıklar yüzünden hastalıklarla mücadele ediyor” dedi.