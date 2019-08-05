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    HaberlerEgeRoman kadınların yeni gelir kapısı
    05.08.2019 - 01:15

    Roman kadınların yeni gelir kapısı

    Roman kadınların yeni gelir kapısı

    Karşıyaka Belediyesi’nin öncülüğünde geçtiğimiz yıllarda kurulan Roman Toplumu Gençlik Eğitim ve Kalkınma Derneği, dikiş-nakış kursuna katılan kadınların 4 aylık emeğini sergiyle taçlandırdı. Başkan Cemil Tugay’ın da katıldığı, geleneksel Roman giysileri, çocuk gösteri kıyafetleri, gelinlik ve abiye elbiselerinin beğeniye sunulduğu sergi konuklardan tam not aldı. Katıldıkları kurs sayesinde sipariş alıp dikiş yapmaya başlayan ve dernek merkezinde de ürünlerini satma şansı bulan kadınlar, “Kısa sürede meslek sahibi olduk. Aile ekonomimize katkı sağlama şansına kavuştuğumuz için çok mutluyuz” dedi.

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