03.01.2020 - 00:31 |
Ruslar, yine Kılıç Balık’ı tercih etti
Akdeniz sularında Avrupa Birliği standartlarında, açık deniz sisteminde balık yetiştiriciliği yaparak, dünyanın 63 ülkesine ihraç eden Kılıç, Rusların en çok tercih ettiği marka oldu.
Dünyanın önde gelen su ürünleri firmaları arasında konumlanarak, yıllık toplam 450 milyon yavru balık üretimi yapan Kılıç, çipura, levrek, kaya levreği (granyöz), alabalık, Hirame üretimi ve orkinos yetiştiriciliği yapıyor. Lezzet ve sağlıktan ödün vermiyor.
Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.