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    HaberlerEge Haberleri Ruslar, yine Kılıç Balık’ı tercih etti
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    03.01.2020 - 00:31 |

    Ruslar, yine Kılıç Balık’ı tercih etti

    Akdeniz sularında Avrupa Birliği standartlarında, açık deniz sisteminde balık yetiştiriciliği yaparak, dünyanın 63 ülkesine ihraç eden Kılıç, Rusların en çok tercih ettiği marka oldu.

    Ruslar, yine Kılıç Balık’ı tercih etti

    Dünyanın önde gelen su ürünleri firmaları arasında konumlanarak, yıllık toplam 450 milyon yavru balık üretimi yapan Kılıç, çipura, levrek, kaya levreği (granyöz), alabalık, Hirame üretimi ve orkinos yetiştiriciliği yapıyor. Lezzet ve sağlıktan ödün vermiyor.

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