Ruslar, yine Kılıç Balık’ı tercih etti

Dünyanın önde gelen su ürünleri firmaları arasında konumlanarak, yıllık toplam 450 milyon yavru balık üretimi yapan Kılıç, çipura, levrek, kaya levreği (granyöz), alabalık, Hirame üretimi ve orkinos yetiştiriciliği yapıyor. Lezzet ve sağlıktan ödün vermiyor.