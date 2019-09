Rüzgarın oğlu tarih yazıyor

Genç yaşında elde ettiği derecelerle rüzgar sörfünün ülkemizdeki parlayan yıldızı Milli sporcu Batuhan Arslan, Milliyet Ege’ye konuk oldu

Henüz 6 yaşında cimnastik ile tanışan ve spor yaşantısına rüzgar sörfü ile devam eden Milli sörfçü Batuhan Arslan, Milliyet Ege Spor’a konuk oldu. Sörfte kısa sürede ve genç yaşında bugüne kadar elde ettiği dereceleri aktaran Arslan, gelecek planlarını da anlattı. Arslan, “Şimdiye kadar elde ettiğim dereceleri 2024 Paris Olimpiyatları’na taşımak, ülkemin ve kendimin adını sörfte en iyiler arasına yazdırmayı istiyorum” diye konuştu.



Spor ve sörf ile nasıl tanıştın?



16 Ekim 2002 yılında İstanbul’da doğumluyum. Spor hayatım ise 2008 yılında cimnastik ile başladı. 3 sene boyunca profesyonel bir şekilde artistik cimnastik yaptım. Optimist yelkenli ile devam ettim. Deniz ve yelkene olan tutkum beni 2012 yılında rüzgar sörfü ile buluşturdu. Birkaç yıl sörfü tanıdım ve çalışmalar sürdürdüm. 2014’de Çeşmealtı Windsurf ile ilk Türkiye şampiyonasında ilk birinciliğimi aldım. Ardından 2 yıl sonra ilk yurtdışı yarışlarına katıldım. 2015’de milli takıma seçildim. Milli takım ile birlikte Avrupa şampiyonasına katıldım. İyi bir derece aldım ama sıralamaya giremedim. Bu benim için deneyim oldu. Antrenmanlarımı kesintisiz sürdürdüm. Bir yıl sonra ise Dünya şampiyonası için İtalya’ya gittim. İlk yarışlarda üçüncülük aldım ama yarışlarda geçirdiğim sakatlık derece almama engel oldu. Omuzumdan sakatlandım ve 5 ay spordan uzak kaldım. Sonrasında Ali Rıza Mete Yelken kulübü ile tanıştım ve kariyerimin bir bölümüne orada devam etme kararı aldım. Ailem ve gelecek planlarımı düşünerek aldığım karar sonrasında yolum Göztepe Windsurf takımı ile kesişti. Bu iki kulüpte de ulusal ve uluslararası yarışlara katıldım.



Şimdiye kadar elde ettiğin dereceler neler?



2015 yılında Techno293 U15 sınıfı ile giydiğim milli takım formasını, 2016-2017-2018 ve 2019 yıllarındaki Avrupa ve Dünya şampiyonalarında Techno293+ / RS:X Gençler sınıflarında kesintisiz olarak taşıdım. Katıldığım 30 yarışta, 28 defa kürsüye çıktım. 17 birinciğim, 9 ikinciliğim, 2 üçüncülüğüm, 2 dördüncülüğüm var. 2014-2016-2017 ve 2018 yıllarında ise 4 defa Türkiye şampiyonu oldum. Ulusalda toplam 20 yarışta 10 birincilik, 6 ikincilik, 2 üçüncülük, 2 de dördüncülük elde ettim. Bölgesel yarışlarda toplam 6 yarışta 3 birincilik, 3 ikincilik elde ettim. Okullar arası yarışlarda ise 2 İl birinciliği, 2 Türkiye birinciliği elde ettim. Uluslararası yarışlarda Milli takıma seçilerek 8 Dünya Şampiyonası (Cagliari, Garda, Quiberon, Salou, Penmarch, Texas, Gdynia, St.Peterburg) ve 6 Avrupa Şampiyonası ( Liepaja, Sopot, Atina, Lorient, Mallorca) olmak üzere toplam 14 yarışta 10 altın grup,

4 gümüş grup elde ettim.



Sörf branşı ile gelecek planların ve hedeflerin neler?



Sörf benim için özgürlük demek. Sabır ve disiplin kavramlarını hayatımda önemli bir konuma koyduy sörf. Bende bu değerlere sarılığ spor kariyerim üzerine yoğunlaştım. Eğitim hayatımdan da kopmadan en doğru şekilde geleceğimi planlıyorum. Ulusal yarışlarda yüzde 94 oranında kürsü başarım var. Bunu korumak istiyorum. Milli takım seçme kriteri olan Ulusal yarışlarda başarımı sürdürerek 2020 yılındaki; Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası ve ISAF’ta ülkeme milli forma ile derece kazandırmak istiyorum. 2024 Paris Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil etmek, bu hedef için o tarihe kadar düzenlenecek ulusal ve uluslararası yarışlarda gerekli dereceleri almak istiyorum. Deneyimlerimden yola çıkarak, ileride rüzgar sörfü sporumuzun uluslararası başarılarına destek vermek için de çalışacağım. Öte yandan sponsorum olan ve olacak kişi, kurumları en iyi şekilde temsil edip tanıtmak istiyorum.









2024 Paris Olimpiyatları’na nasıl hazırlanıyorsun?



Her sene 1 Avrupa 1 Dünya şampiyonası var. 2024’e kadar sakatlık yaşamadığım her sene bu büyük yarışlara katılmak için elimden geleni yapacağım. Yılda en az 7 büyük yarışta boy göstereceğim. 2024 yılında Paris’te yer alabilmek için toplamda 21 yarışa katılacağım. Bunların her birinde dereceye girmek için çabalayacağım. Gelecek planımı bu şekilde hazırladım. .

‘Sponsorlarımla daha güçlüyüm’





İstek okulları ve Mev Koleji’ne bugüne kadar beni sponsorluk aşamasında hiç yanlız bırakmadı. Onlara sonsuz teşekkür ederim. Şimdi de Barış Ambalaj ve Uzmar ile sponsorluğum devam ediyor. Son olarak da Onur Air ile sponsorluk imzalayacağız. Bugüne kadar yanımda olan bütün destekçilerime teşekkür ederim. Yolumun spordan ayrılmaması için elinden gelen her şeyi yapan bu kurumlara sonsuz saygı duyuyorum.