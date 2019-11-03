Saç kayıplarını önleyen yöntem

Saç ekiminde son teknolojilerin kullanıldığı İzmir Özel Gazi Hastanesi, hiberbarik oksijen tedavi yöntemi ile çok sayıda yerli ve yabancı hastayı İzmir’e çekiyor, kentin sağlık turizmine katkı koyuyor. Tedavi hakkında bilgi veren Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, dikilen saçlarda kayıpların en aza indiğini ve iyileşme sürecinin kısaldığını belirtti.

Dünya genelinde teknolojiyi ve modern yöntemleri kullanan hastanelerin, yapılan operasyonlarda vücudun yeterince oksijen almasına büyük özen gösterdiklerini ifade eden Gülgör, şöyle konuştu:

İki saat sürüyor

“Avrupalı hastalar sağlık turizmi kapsamında saç ekimi operasyonları için çoğunlukla ülkemizi tercih ediyor. Uyguladığımız saç ekimi yöntemleriyle Avrupa’nın en çok tercih ettiği ülkelerin başında geliyoruz. Özel İzmir Gazi Hastanesi de her birimde olduğu gibi saç ekimi polikliniğinde de gelişmiş yöntemler kullanıyor ve hastaların İzmir’i tercih etmesinde önemli rol oynuyor. Bizim için bir kez yapılan bu kalıcı işlemde en önemli nokta; her bir saç kökünü verimli şekilde yerleştirmek. Uyguladığımız ileri yöntemlerin en önemlisi hiberbarik oksijen tedavisi; tek tek ekilen saç kökleri, en iyi kliniklerde bile yüzde 20’ye varan oranlarda oksijen alamıyor ve beslenemiyor. Bu yöntemle bu sorunu ortadan kaldırıyoruz, ekilen saçların yaşamasını sağlıyoruz. Hiberbarik oksijen uygulamasıyla saç ekimi yüzde 20 daha verimli oluyor. Basınç altında saf oksijen solunmasıyla yeni dikilen saç folüküllerine 20 kat daha fazla oksijen ve besin gidiyor. Toplam iki saat süren işlemle saçlar pırıl pırıl ve capcanlı oluyor. Artık hastalarımızın operasyonlarında yüzde 100’e yakın başarı sağlıyoruz.”

Hiberbarik oksijen tedavisiyle diyabete bağlı ampute vakalarının önüne geçildiğini anlatan Gülgör, “Beslenmesi güçleşen ayak damarlarına kan akımını 20 kat artıran bu mucizevi yöntem, ekim yaptıranların yaşayacağı saç kayıplarını büyük ölçüde önlüyor” dedi.