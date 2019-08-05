Sahaya indiler

AK Parti İzmir Teşkilatları, 30 ilçede eş zamanlı buluşma gerçekleştirdi. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, kentin dört bir köşesinde, aynı anda gerçekleştirdikleri ziyaretleri ‘AK Aile Buluşması’ olarak niteledi, binlerce parti üyesiyle evlerinde ve işyerlerindeki eş zamanlı olarak bir araya gelmelerinin büyük bir sinerji yarattığını söyledi. Sürekli, “30 ilçemizde, il, ilçe başkanları, yöneticileri, kadın ve gençlik kollarımızla, üyelerimize aynı anda dokunduk, sorunlarını dinledik, görüş alışverişinde bulunduk.

‘Biz biriz, beraber İzmir’iz mesajı verdik. Bundan böyle ilçe ilçe alana inecek, üyelerimizin yanı sıra mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı tüm halkımızı içine alacak eş zamanlı buluşmalar gerçekleştireceğiz” ifadesini kullandı.