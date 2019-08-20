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    HaberlerEgeSanatını geleceğe taşıdı
    20.08.2019 - 02:38

    Sanatını geleceğe taşıdı

    Dokuma tezgâhı üreten Metin Özmen, teknolojiye ayak uydurup elektrikle çalışan minyatürünü yaptı

    Sanatını geleceğe taşıdı

    Denizli’nin Merkezefendi ilçesinin Gümüşçay Mahallesi’ndeki, yaklaşık 20 metrekarelik atölyede 40 yıl boyunca kol gücüyle çalışan dokuma tezgâhları yapan Metin Özmen, geleneksel tezgâhların yerini önce elektrikli ardından da bilgisayar programlarıyla çalışan makinelere bırakmasıyla işsiz kaldı. Yeteneğini bir süre demir ve tahta parçalarıyla süs eşyası yaparak değerlendiren Özmen, eski işinde ürettiği kol gücüyle çalışan dokuma tezgâhlarının minyatürlerini yapmaya karar verdi.

    Üç ayda yapıyor

    Üç aylık çalışmayla yaklaşık 30 santimetre boyunda dokuma tezgâhı yapmayı başaran Özmen, “Şu ana kadar dört tane ürettim. Tanesini 15 bin liradan satışa sundum. Kullandığım her parçayı dükkanımda tasarlayıp üretiyorum. Ahşap, plastik ve demir parçalar kullanıyorum. Kamçı falaka, mekik, tefe, eksantrik gibi tüm parçaları bir bir el emeğiyle yapıyorum” dedi. Tezgâhta minik ürünler dokunabildiğini belirten Özmen, “Küçük tezgâhlar insanlara geçmişi hatırlatıyor. Görenler çok beğeniyor. Büyük tezgâhların hoş bir sesi vardır. Bizim için güzel bir türkü gibidir. O sesi yeniden ortaya çıkarmak için bu minyatür tezgahları yaptım” diye konuştu. l RAMAZAN ÇETİN DHA

     

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