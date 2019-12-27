27.12.2019 - 00:02 |
Sarayköy’ün faytonları İstanbul’a
DENİZLİ’NİN Sarayköy ilçesinde, iş insanı Haluk Şahin’in ürettiği elektrikli faytonlar, İstanbul’da denenecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce Adalar’daki atlı faytonların kaldırılmasıyla şarj edilen, elektrikli faytonlardan numune istendi. Denizli’de üretilen faytonlardan mavisi, beyazı ve yeşili Adalar’da denenecek. l DHA
Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi!Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 32 kişi yaralandı.