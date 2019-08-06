Sarı dava...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün, havalimanlarına kayıtlı olmayan servis araçlarının alandan yolcu almasını yasaklayan 17.12.2018 tarihli genelgesi, taksicileri olumsuz etkiledi. 1002 lira para ve 15 gün trafikten men cezası ile karşı karşıya kalan şoför esnafı, yolcu götürüyor ancak aracı boş dönüyor.

Kararın iptali için yargıya gittiklerini belirten İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, uygulama sadece İzmir’de yapıldığına yönelik algıdan da son derece rahatsız olduklarını dile getirdi. Aynı zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Anık, şöyle konuştu:

‘İtibar etmeyin’

“Genelgenin iptali için Danıştay’a dava açtık. Genelge Türkiye’nin tamamını kapsıyor ve sadece taksileri de içermiyor. Kayıtdışı taşıma yapanların, yetkisi ve izni olmamasına rağmen havalimanlarından yolcu alan servis araçlarının engellenmesi hedefleniyor. Taksiler de bu kapsama alındığı için yargıya gittik. Tüm bunlara rağmen uygulama sadece İzmir’e yönelikmiş ve sorumlusu benimişim gibi gösteriliyor. Sosyal medyada bu yönde paylaşımlar yapılıyor. Taksici kardeşlerimizin ekmek kavgasında her zaman en önde mücadele ediyoruz. Taksi müşterilerinden ve esnafımızdan kötü niyetli bu kişiler ile yorumlarına itibar etmemelerini bekliyoruz.”