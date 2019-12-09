Seferihisar’ın hayali gerçeğe dönüşüyor

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, turizm kapasitesini 12 aya çıkarmak amacıyla planlanan termal kür ve tedavi merkezinin temelinin Doğanbey’de Mart 2020’de atılacağını belirtti.İzmir Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi’nin ortak olduğu İzmir Jeotermal AŞ aracılığıyla Seferihisar Doğanbey Mahallesi’nde bölgenin turizm kapasitesini 12 aya çıkarmak ve kentin sağlık turizmi hedefine katkı sağlamak amacıyla planlanan termal kür ve tedavi merkezinin temeli Mart 2020’de atılacak. İzmir Jeotermal AŞ tarafından Seferihisar Doğanbey’de satın alınan 42 dönümlük arazide kurulacak termal tedavi ve kür merkezinin projesi tamamlandı, Seferihisar Belediyesi tarafından yapılmakta olan arazi düzenlemesi ve uygulaması sonrasında süreç başlayacak.

‘Hayırlı olsun’

Tesiste 4 yıldızlı otel konseptiyle termal klinik (balneo terapi, hidro terapi, klima terapi, helio treapi, FTR), 100 odalık konaklama ünitesi, 20 bin metrekare kapalı alan, günlük 500 hasta kapasiteli kür merkezi, sağlık tedavi merkezi, kapalı ve açık havuzlar, grup egzersiz salonları, fitness salonu, 300 kişilik toplantı salonu bulunacak.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Seferihisar’ın yıllardır kurduğu hayalin gerçek olacağını belirtti, “İzmir Jeotermal AŞ tarafından Doğanbey’de kür merkezi yatırımı önümüzdeki günlerde başlayacak, uzun soluklu bir çalışmanın ardından yatırım aşamasına gelinen kür merkezi için çalışmalar tamamlandı” dedi.