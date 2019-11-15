Şehir Hastanesi tarihi netleşti

İzmir’de, ‘Yarın için hayal et’ ana temasıyla düzenlenen 3. Ege Ekonomik Forum’a katılan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, küresel gelişmelerin son 10 yıldır iç açıcı olmadığını söyledi. Yıldırım, “2008 sonunda başlayan kriz halen bitmiş değil. Amerika’da başladı, bütün dünyaya yayıldı. Dünya ekonomik büyümesi yüzde 3’ün altında gerçekleşiyor” dedi.



Yıldırım, Bayraklı Şehir Hastanesi’nin 1 Haziran’da açılacağını belirtti, “İzmir’in en güzel yerinde, en güzel şehir hastanesini hizmete açacağız. Ayrıca İzmir’de hain teröristlerin kundaklayarak yaktığı ormanlık alanları tekrar yeşillendirmek için 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Menderes’te olacağız. Bu alanları tekrar fidanla buluşturacağız” diye konuştu.



‘En önemlisi üretim’



Binali Yıldırım, yapımı sürdürülen Göztepe ve Alsancak statlarına da parantez açtı, “Bunlar da spor adına önemli eserlerdir. Başlaması kolay olmadı, her zaman engellerle karşılaşarak İzmir’de iş yaptık. Sizler sayesinde, destekleriniz sayesinde bugünlere geldik” diye konuştu.



EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, üretimin önemine dikkat çekti. Yıllardır, ‘Üretim yoksa kalkınmak hayaldir’ denildiğini anımsatan Yorgancılar, “Gerek küresel ekonomi, gerek ülkemizde tecrübe ettiklerimiz bu sözümüzü haklı çıkarıyor. Bugüne kadar ortak akılla geldik. Şimdi bize üst akıl gerekiyor. Üretim için yatırım ortamını cazip hale getirerek dünyaya anlatmamız gerekiyor” dedi. İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyara ulaşmasının beklendiğini, bu nedenle tarım sektörünün her geçen gün önem kazandığını vurguladı. Özgener, “Beslenme ihtiyacının karşılaması için tarımın yüzde 60-70 artış göstermesi gerekiyor. Dünya ülkelerinin bu duruma hazırlıklı olması ve tarım sektörüne ilişkin politikalarını gözden geçirmesi gerekiyor” diye konuştu.



‘Mental değişim gerekli"



Dün, günün ilk oturumunda ‘Teknolojinin Değiştirdiği Dünya-Yarının Kodları’ ele alındı. İkinci oturum, ‘Ar-Ge, Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma’ başlığıyla yapıldı. İzmir Ticaret Odası Başkan Vekili Emre Kızılgüneşler, toplumda mental bir değişime ihtiyaç olduğunu söyledi. İkinci oturuma katılan ESİAD Başkanı Fadıl Sivri, yeni teknolojik dönüşümün tüm işkollarında dönüşümü şart kıldığını vurguladı.

