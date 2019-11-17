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    HaberlerEge HaberleriSektörün kalbi İzmir’de atacak
    17.11.2019 - 01:14 |

    Sektörün kalbi İzmir’de atacak

    İzmir'de 22 Kasım’da düzenlenecek olan Wedding Style Show Nowember 30 ülkeden gelinlik ve abiye sektörü temsilcisini bir araya getirecek

    Sektörün kalbi İzmir’de atacak

    Gelinlik ve abiye sektörünün dünyadaki öncü şehri İzmir, 22 Kasım Cuma günü 30 ülkeden gelecek olan yüzlerce sektör temsilcisini ağırlayacak. Wedding Style Show Nowember kapsamında Swissotel Büyük Efes’te gerçekleştirilecek olan defilede, kentin önde gelen 25 markası 2020 yılı yeni çizgilerini İngiltere, Almanya, İspanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Kazakistan, Rusya, Azerbaycan, Dubai ve Katar olmak üzere 30 ülkeden gelecek sektör temsilcilerine tanıtacak.

    Yıldız yağmuru

    Wedding Style Show Nowember’ı düzenleyen İzmirli iş insanı Nalan Oğuz, “Gelinlik ve abiye sektörünün kalbi İzmir’de atacak. Bu sektörün dünyadaki başkenti tartışmasız İzmir. Bizler de bu gücü ve üretim kapasitesini tüm dünyaya gösterirken hem İzmir hem de ülke ekonomisine bir can suyu vermeyi hedefliyoruz” dedi.

    Wedding Style Show November gecesine yıldızlar yağacak. Koreografisini Rönesans Ajans’ın üstlendiği defilede Özge Ulusoy, Şebnem Sheffer, Tuba Melis Türk, Simge Tertemiz, Elif Ece Uzun, Ece Begüm Yücetan gibi isimler podyuma çıkacak.

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