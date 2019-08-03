Selvitopu’na çevreci destek

Ege Çevre Platformu (EGEÇEP) üyeleriyle bir araya gelen Selvitopu, bu konularda hazırladığı dosyayı platform üyelerine sundu. EGEÇEP sözcüleri de her iki konuyu incelemeye alacaklarını ve takipçi olacaklarını kaydetti. Başkan Muhittin Selvitopu, “Bu konulara sadece bizim sahip çıkmamız yetmez. Tüm İzmir seferber olmalı” dedi.