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    HaberlerEgeSelvitopu’na çevreci destek
    03.08.2019 - 04:02

    Selvitopu’na çevreci destek

    Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nun, sadece Karabağlar değil, İzmir için de büyük önem taşıyan, Poligon Deresi’nin yeşil alan olarak kalması ve İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin tamamının kampüs alanı olması yönündeki çabaları, çevrecilerden de destek buldu.

    Selvitopu’na çevreci destek

    Ege Çevre Platformu (EGEÇEP) üyeleriyle bir araya gelen Selvitopu, bu konularda hazırladığı dosyayı platform üyelerine sundu. EGEÇEP sözcüleri de her iki konuyu incelemeye alacaklarını ve takipçi olacaklarını kaydetti. Başkan Muhittin Selvitopu, “Bu konulara sadece bizim sahip çıkmamız yetmez. Tüm İzmir seferber olmalı” dedi.

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