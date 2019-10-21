Sergiyle sona erdi

5 kıta 7 ülkeden toplam 30 sanatçının katıldığı çalıştayın kapanış kokteyline Koreli sanatcı Kyurak Choi’nin yaptığı Mustafa Kemal Atatürk’ün kalpaklı seramik çalışması damgasını vurdu.

Vakıf Başkanı Naile Göçen Çukurova, farkındalığın paylaştıkça çoğalarak güzelleşeceğini belirtti, katılımcılara teşekkür etti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de, “Sanat insanları birleştiren, insanlar ve toplumlar arasında diyaloğu arttıran en önemli unsurlardan biridir. Bu vesileyle çalıştayı düzenleyen, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.