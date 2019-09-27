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    HaberlerEge‘Seri başlatacağız’
    27.09.2019 - 01:22 |

    ‘Seri başlatacağız’

    Süper Lig’de önce İttifak Holding Konyaspor’u 1-0 yenen ardından Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında ise Yozgatspor 1959 karşısında 3-0 galip gelen Göztepe’de Teknik Direktör Tamer Tuna başarının sürmesi gerektiğini dile getirdi.

    ‘Seri başlatacağız’

    Genç teknik adam, “Ligde ilk 4 haftada yaşadığımız bir süreç var. Oynadığımız son 2 maç istediklerimizi yapabildiğimiz 2 maça dönüştü. Üzerimizdeki baskıyı iyi yönettik. Galibiyetlerin devamı gelmeli” dedi. Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Gazişehir Gaziantep maçına 3 puan parolasıyla hazırlandıklarını anlatan Tamer Tuna, “Güvenimizi tekrar kazandık. Bunu sürdürmek zorundayız. Gazişehir maçıyla bunu sağlamak istiyoruz. Kazanarak devam etmek istiyoruz” diye konuştu

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