‘Seri başlatacağız’

Genç teknik adam, “Ligde ilk 4 haftada yaşadığımız bir süreç var. Oynadığımız son 2 maç istediklerimizi yapabildiğimiz 2 maça dönüştü. Üzerimizdeki baskıyı iyi yönettik. Galibiyetlerin devamı gelmeli” dedi. Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Gazişehir Gaziantep maçına 3 puan parolasıyla hazırlandıklarını anlatan Tamer Tuna, “Güvenimizi tekrar kazandık. Bunu sürdürmek zorundayız. Gazişehir maçıyla bunu sağlamak istiyoruz. Kazanarak devam etmek istiyoruz” diye konuştu