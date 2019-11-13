BİST103.9720,83EURO6,370,05 USD5,780,04ALTIN270,990,30
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriŞeytan diyabetli minikleri ağırladı
    13.11.2019 - 00:51 |

    Şeytan diyabetli minikleri ağırladı

    Altınordu, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı’nda tedavi gören diyabetli çocukları, Yeşilyurt’taki Sait Altınordu Tesisleri’nde misafir etti.

    Şeytan diyabetli minikleri ağırladı

    TİP 1 diyabetli çocukların da spor yapabilecekleri, bunun herhangi bir engel teşkil etmediğini göstermek amacıyla yapılan etkinlikte çocuklar spor yapıp eğlendi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç Dr. Korcan Demir, çocukların kan şekerini ölçerek velileri bilgilendirdi.

    Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de kalacağı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı.
    daha fazla video için
    12 Kasım 2019 Magazin Bülteni12 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hastanede silahlar patladı: Kardeşim yanımda vuruldu

    Hastanede silahlar patladı: Kardeşim yanımda vuruldu

    BDDK'nın yetkileri Merkez Bankası'na devrediliyor

    BDDK'nın yetkileri Merkez Bankası'na devrediliyor

    MasterChef eleme adayları belli oldu! 46. son bölümde büyük sürpriz!

    MasterChef eleme adayları belli oldu! 46. son bölümde büyük sürpriz!

    EDHO 147. son bölümde Tipi, Altan'ı boğdu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. yeni fragmanı..

    EDHO 147. son bölümde Tipi, Altan'ı boğdu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. yeni fragmanı..

    Sıradaki Haber