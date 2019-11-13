13.11.2019 - 00:51 |
Şeytan diyabetli minikleri ağırladı
Altınordu, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı’nda tedavi gören diyabetli çocukları, Yeşilyurt’taki Sait Altınordu Tesisleri’nde misafir etti.
TİP 1 diyabetli çocukların da spor yapabilecekleri, bunun herhangi bir engel teşkil etmediğini göstermek amacıyla yapılan etkinlikte çocuklar spor yapıp eğlendi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç Dr. Korcan Demir, çocukların kan şekerini ölçerek velileri bilgilendirdi.
Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de kalacağı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı.