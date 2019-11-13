Şeytan diyabetli minikleri ağırladı

TİP 1 diyabetli çocukların da spor yapabilecekleri, bunun herhangi bir engel teşkil etmediğini göstermek amacıyla yapılan etkinlikte çocuklar spor yapıp eğlendi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç Dr. Korcan Demir, çocukların kan şekerini ölçerek velileri bilgilendirdi.