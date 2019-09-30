Şeytan, evinde 3 puan avında

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda Mert Güzenge’nin yöneteceği müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Kırmızı lacivertlilerde sakatlığı süren golcü Kemal maçta görev alamayacak, tedavisi devam eden orta saha Atakan’ın durumu ise belirsiz. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün 1. kategori 100, 2. kategori 25 ve misafir tribün 20 lira olarak belirlendi. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Rakibimiz iyi bir takım. Bizim de 3 puana ihtiyacımız var. En iyi mücadelemizi sergileyeceğiz” dedi.