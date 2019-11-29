29.11.2019 - 00:00 |
Şeytan seri başlatacak
TFF 1. Lig’de yarın deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak Altınordu, rakibini yenerek bu sezon ki ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor. Ligde oynadığı 12 maçta kalesinde toplam 9 gol gören Keçiörengücü, ligin en az gol yiyen takımı konumunda. Öte yandan, sağ kanat Atakan’ın iyileştiği Altınordu’da sakatlığı süren sol bek Ufuk bu hafta da kadroda yer almayacak.
19 yıl vücudundaki kurşunla yaşadı: Düğünlere gitmiyorumSamsun'da asker eğlencesi sırasında bir kişinin havaya açılan ateş sonucu ölmesi üzerine Muğla'da yaşayan bir kadın, kendi başına da aynı olayın geldiğini belirterek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi.