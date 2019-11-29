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    HaberlerEge Haberleri Şeytan seri başlatacak
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    29.11.2019 - 00:00 |

    Şeytan seri başlatacak

    TFF 1. Lig’de yarın deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak Altınordu, rakibini yenerek bu sezon ki ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor. Ligde oynadığı 12 maçta kalesinde toplam 9 gol gören Keçiörengücü, ligin en az gol yiyen takımı konumunda. Öte yandan, sağ kanat Atakan’ın iyileştiği Altınordu’da sakatlığı süren sol bek Ufuk bu hafta da kadroda yer almayacak.

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