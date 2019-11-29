Şeytan seri başlatacak

TFF 1. Lig’de yarın deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak Altınordu, rakibini yenerek bu sezon ki ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor. Ligde oynadığı 12 maçta kalesinde toplam 9 gol gören Keçiörengücü, ligin en az gol yiyen takımı konumunda. Öte yandan, sağ kanat Atakan’ın iyileştiği Altınordu’da sakatlığı süren sol bek Ufuk bu hafta da kadroda yer almayacak.