08.11.2019 - 00:24 |
Şeytan’da Egehan formayı kaptı
Altınordu’da bu sezon A takıma alınan Egehan Gök, sezon başında sırtına geçirdiği formayı son haftalarda kaptırdı. İlk 4 haftada 3 kez ilk 11’de görev alıp 1 maçta oyuna sonradan giren genç krampon daha sonra yedek kulübesini mesken tuttu. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, son olarak 4-1’lik Eskişehirspor galibiyetinde sahaya ilk 11’de sürdüğü Egehan’a daha sonra oynanan 6 müsabakada süre vermedi. 21 kez milli olan Egehan geçen sezon kiralık olarak hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK’da oynamıştı.
Şişli’de kontrolden çıkan araç, evin salonuna girdiistanbul Şişli’de¸ sokaktan dönüş alan otomobil, kontrolden çıkarak bir evin salonuna girdi. O sırada salonda televizyon izleyen ev sahibi neye uğradığını şaşırırken, şans eseri kazada ölen yada yaralanan olmadı.