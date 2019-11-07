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    HaberlerEge HaberleriŞeytan’da Egehan formayı kaptı
    08.11.2019 - 00:24 |

    Şeytan’da Egehan formayı kaptı

    Altınordu’da bu sezon A takıma alınan Egehan Gök, sezon başında sırtına geçirdiği formayı son haftalarda kaptırdı. İlk 4 haftada 3 kez ilk 11’de görev alıp 1 maçta oyuna sonradan giren genç krampon daha sonra yedek kulübesini mesken tuttu. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, son olarak 4-1’lik Eskişehirspor galibiyetinde sahaya ilk 11’de sürdüğü Egehan’a daha sonra oynanan 6 müsabakada süre vermedi. 21 kez milli olan Egehan geçen sezon kiralık olarak hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK’da oynamıştı.

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