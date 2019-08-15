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    HaberlerEgeŞeytan’ın gol silahı Okan
    15.08.2019 - 01:12

    Şeytan’ın gol silahı Okan

    TFF 1. Lig’de pazar günü Bolu’da Hatayspor’la yeni sezonun ilk maçına çıkacak olan Altınordu’da, gözler santrfor olarak görev alması beklenen orta saha oyuncusu Okan Derici’ye çevrildi.

    Şeytan’ın gol silahı Okan

    Kemal ve Fatih hazır değil

    TSYD Ege Kupası’nda oynanan Altay ve Menemenspor maçlarında takımın golcüleri Kemal ve Fatih sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken, bu iki müsabakada forvete Okan’ı monte eden Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, ligdeki Hatayspor sınavında da aynı tercihi yapmayı planlıyor. İzmir ekibinde Kemal ve Fatih takımla çalışmalara başlamasına rağmen henüz hazır değil. Okan’ın santrfor olarak sergilediği performanstan memnun kalan teknik patron, sakatlıktan çıkan golcülerini ise oyunun gidişatına göre değerlendirecek. İlk 11’de sahaya çıkması beklenen Okan Derici, Altınordu’nun gol yollarındaki en önemli kozlarından biri olacak. Öte yandan, Yusuf’un Çaykur Rizespor’a transfer olmasıyla sol bek arayışı başladı.

     

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