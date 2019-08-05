05.08.2019 - 00:48
Şeytan’ın kalesi Erhan’a emanet
Altınordu’da yeni sezonda kaleyi Erhan Erentürk koruyacak. Kaleci Erce’nin Trabzonspor’a transfer olmasının ardından gözlerin çevrildiği kaleci Erhan, hazırlık maçlarında sergilediği performansla 1 numaralı formayı kaptı. Geçen sezon Karşıyaka’dan transfer olan genç file bekçisi, Erce’nin Standard Liege’e transferi gerçekleşmeyince yedek kulübesinde kalmıştı. Geçtiğimiz sezon forma şansı bulamayan Erhan’a, kendisini kanıtlama fırsatı doğdu.
12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldüGaziantep’te 12 yaşındaki çocuk, yakınlarının düğününde oyun oynadığı sırada vücuduna isabet eden maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi.