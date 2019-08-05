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    HaberlerEgeŞeytan’ın kalesi Erhan’a emanet
    05.08.2019 - 00:48

    Şeytan’ın kalesi Erhan’a emanet

    Şeytan’ın kalesi Erhan’a emanet

    Altınordu’da yeni sezonda kaleyi Erhan Erentürk koruyacak. Kaleci Erce’nin Trabzonspor’a transfer olmasının ardından gözlerin çevrildiği kaleci Erhan, hazırlık maçlarında sergilediği performansla 1 numaralı formayı kaptı. Geçen sezon Karşıyaka’dan transfer olan genç file bekçisi, Erce’nin Standard Liege’e transferi gerçekleşmeyince yedek kulübesinde kalmıştı. Geçtiğimiz sezon forma şansı bulamayan Erhan’a, kendisini kanıtlama fırsatı doğdu.

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