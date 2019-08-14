14.08.2019 - 00:31
Seyyah mimardan üç kıtada başarı
Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden birincilikle mezun olan İdil Kantarcı, dünyanın önde gelen mimarlık ve tasarım ofislerinde görev alıyor. Kariyerine Perkins+Will’in ABD Charlotte ofisinden başlayıp ardından aynı firmanın Dubai ofisinde görev alan Kantarcı, çalışmalarını UNStudio Hong Kong ofisinde sürdürüyor. Genç yaşında üç farklı kıtada çalışma başarısı gösteren Kantarcı, “Başka ülkelerden aldığım bilgi ve vizyonu kendi ülkem için kullanmayı istiyorum” dedi.
İtalya'daki hükümet kriziİtalya'da Senato Genel Kurulu, hükümet krizinde Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti için istenen güvenoyunun yarın yapılmasını isteyen koalisyon ortağı aşırı sağcı Lig Partisi’nin talebini reddetti.
Çanakkale'de oltaya 4 metre uzunluğunda köpek balığı takıldıÇanakkale'de avlanmaya çıkan amatör balıkçılar Murat Sezal, Şevki Kuşcu ve Tuncay Kuşçunun oltalarına boz camgöz cinsi dev köpek balığı yakalandı. Yaklaşık 1 saat süren uğraş sonrası balığı su yüzeyine çıkarabilen balıkçılar, karşılaştıkları manzara karşısında gözlerine inanamadı. İlk şaşkınlığı üzerlerinden atan balıkçılar, yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 350 kilogram ağırlığında olduğunu tahmin ettikleri dev köpek balığını, avlanması yasak bir cins olduğundan ağzındaki oltayı çıkarıp yeniden denize saldı.