Seyyah mimardan üç kıtada başarı

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden birincilikle mezun olan İdil Kantarcı, dünyanın önde gelen mimarlık ve tasarım ofislerinde görev alıyor. Kariyerine Perkins+Will’in ABD Charlotte ofisinden başlayıp ardından aynı firmanın Dubai ofisinde görev alan Kantarcı, çalışmalarını UNStudio Hong Kong ofisinde sürdürüyor. Genç yaşında üç farklı kıtada çalışma başarısı gösteren Kantarcı, “Başka ülkelerden aldığım bilgi ve vizyonu kendi ülkem için kullanmayı istiyorum” dedi.