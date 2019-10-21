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    HaberlerEgeSıcacık karşılama
    21.10.2019 - 01:16 |

    Sıcacık karşılama

    Sıcacık karşılama

    Narlıdere Belediyesi, ‘Hoşgeldin Bebek’ projesiyle yeni anne-baba olan çiftlerin mutluluğunu paylaşıyor. Ağustos ayından bu yana yapılan sürpriz ziyaretlerde, içinde bebek bezi, zıbın takımı, biberon, purda, kolonyalı mendil ve şanpuan gibi çeşitli bakım ürünlerinin yer aldığı çantalar armağan edildi. Aile bütçelerine küçük de olsa katkı sunan uygulama, Narlıderelilerden tam not aldı. Ayşegül- Berk Vursavaş çiftini ziyaret eden, Masal bebeğe şans dileyen Belediye Başkanı Ali Engin, “Anne- baba olmanın heyecanını yaşayan çiftlerimizi tebrik etmek, ailemizin yeni fertlerinin ihtiyaçlarına bir nebze de olsa katkıda bulunabilmek için projemizi başlattık. Bundan sonra da insan odaklı hizmetlerimizle, iyi günde de kötü günde de vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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