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    10.11.2019 - 01:36 |

    Şimdi çıkış zamanı

    Süper Lig’de deplasmanda Trabzonspor karşısında aldığı galibiyetle nefes alan Göztepe, bugün İlhan Palut yönetimindeki ilk sınavında BTC Türk Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’ndaki karşılaşma saat 14.00’te başlayacak

    Şimdi çıkış zamanı

    Süper Lig’de geçtiğimiz hafta deplasmanda Trabzonspor’u yenerek moral bulan ve teknik direktörlük koltuğuna İlhan Palut’u getirerek yeni bir sayfa açmak isteyen Göztepe, bugün evinde Btc Türk Yeni Malatyaspor’u konuk edecek. Arda Kardeşlerin düdük çalacağı karşılaşma Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 14.00’da başlayacak. Bilet fiyatları VIP tribün 299, numaralı 189, maraton 109, kale arkası 27.5, misafir tribünü 35 lira olarak açıklandı. Kazanıp milli araya moralli girmek isteyen Göz Göz’de sakatlıkları süren Poko ve Hakan ile cezalı Mossoro ve Sanneh görev yapamayacak. Ligde bu sezon geride kalan 10 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgi alan Göztepe, 12 puan topladı. İzmir temsilcisi haftaya düşme hattının 3 puan üzerinde 12. sırada başladı.

    Jahovic Göz Göz’e karşı

    Attığı 24 golle ilk 10 haftanın en skorer takımı olma özelliği taşıyan Yeni Malatyaspor ise haftaya 17 puanla üçüncü basamakta girdi. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın cezası nedeniyle takımın başında sahaya çıkamayacağı Malatya ekibinde golcü Jahovic eski takımı Göz Göz’e İzmir’de ilk kez rakip olacak. Maçta Göztepe’de esame listesine UEFA Pro Lisans belgesi olmayan İlhan Palut’un yerine Ersan Parlatan’ın ismi yazacak.

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    9 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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