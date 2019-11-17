17.11.2019 - 01:21 |
Sıtkı Koçman’a iki yeni fakülte
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı akademik açılış töreni geçekleştirildi.
Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, bu yıl ilk kez öğrenci alarak eğitim öğretime başlayan Diş Hekimliği, İslami İlimler Fakültesi ve yeni öğrenci alan bölüm, program ve anabilim dalları ile MSKÜ’nün gücüne güç kattığını söyledi. Prof. Dr. Çiçek, Öğrenci Merkezli Üniversite vizyonu ile ‘Öğrenci Hakları’ ofisini yeniden aktif hale getirdiklerine de dikkat çekti. Açılışın ardından TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ‘Kariyer Planlaması ve Başarı’ konulu söyleşisiyle ögrencilerle buluştu.
Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.