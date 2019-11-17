Sıtkı Koçman’a iki yeni fakülte

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, bu yıl ilk kez öğrenci alarak eğitim öğretime başlayan Diş Hekimliği, İslami İlimler Fakültesi ve yeni öğrenci alan bölüm, program ve anabilim dalları ile MSKÜ’nün gücüne güç kattığını söyledi. Prof. Dr. Çiçek, Öğrenci Merkezli Üniversite vizyonu ile ‘Öğrenci Hakları’ ofisini yeniden aktif hale getirdiklerine de dikkat çekti. Açılışın ardından TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ‘Kariyer Planlaması ve Başarı’ konulu söyleşisiyle ögrencilerle buluştu.