Sıtkı Koçman’da ‘Engelsiz Kampüs’

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde, özel öğrencilerin eğitim hayatlarını akranlarıyla eşit biçimde sürdürebilmeleri amacıyla kurulan ‘Engelsiz Kampüs Birimi’ çalışmalarını sürdürüyor. Engeli olan öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik ve sosyal alanlara ilişkin ihtiyaçlarını tespit ettiklerini belirten Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tekin Ersan, “Birimde, engeli olan öğrenciler için not tutucu desteği, öğrencilerin ders çalışmalarına yardımcı olan ve bire bir ders almayı sağlayan ‘Engelsiz Etüt Programı’ bulunuyor ve engeli olan öğrencilerin sosyal destek almasına yardımcı olmak için Engelsiz Sosyal Destek Toplantıları yapılıyor” dedi.