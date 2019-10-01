‘Sivil toplum önemli’

AK PARTİ İzmir Milletvekili Necip Nasır, hemşeri derneklerinin temsilcileriyle buluşarak sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi. Aralarında vakıf, konfederasyon, federasyon ve dernek başkanlarının yer aldığı yaklaşık 100 sivil toplum kuruluşu yöneticisiyle bir araya gelen Nasır, hükümeti ilgilendiren konuları meclis gündemine taşımak için ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağını söyledi.

Destek sözü verdi

Kendisinin de sivil toplum örgütlerinde önemli görevlerde rol aldığını belirten Nasır, “Dernekler, hemşerilerinin sorunlarını çözmek için gönüllülük esasıyla çalışıyor. Çözüm yolunda her zaman onların yanlarında olacağım” diye konuştu.