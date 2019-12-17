Şölen gibi kongreler

CHP Güzelbahçe İlçe Örgütü Kongresi’nde mevcut başkan Çağlayan Bilgen yeniden göreve seçildi. Tek listeyle gidilen davullu zurnalı kongre sölen havasında geçti. İl Kongre delegeliğine ise Özdem Mustafa İnce, Çağlayan Bilgen, İsmail Kandemir, Filiz Ayvalıoğlu, Menekşe Işın ve Devrim Seyrek seçildi.

Plaket verildi

Kongreye katılan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Bu dönem alacak kadroların Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidara taşıyacak kadrolar olduğunu unutmamak zorundayız” dedi.

Son olarak söz alan CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, “Birlik beraberlik içinde gerçekleştirdiğimiz bu seçimde ‘Emek en yüce değerdir’ ilkesinden yola çıkarak ‘Ahde vefa’yı uyguladık. Partimize üye tüm STK başkanlarını delege seçtik. Kadın ve gençlik kollarımızda emek verenleri delege yaptık” diye konuştu.

Balçova’da tek adayla girilen seçimindeyse Kadın Kolları Başkanı Binnur Akın, geçerli oyların tamamını alıp yeni ilçe başkan oldu. Binnur Akın ilk mesajında “Yerelde iktidarı yakaladık, şimdi birlik olacağız ve Türkiye’ye baharı getireceğiz” dedi. Halaylar çekilen, zeybek oynanan kongrede emektar partililere ve görevi teslim eden yönetim kurulu üyelerine plaket verildi.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da, “CHP’li olmak kolay bir iş değil; partimize hakaret edenler, dedikodu yapanlar ile değil, yağmur çamur demeden sokak sokak gezip emek harcayanlar ile birlikte iktidara ulaşacağız” dedi.