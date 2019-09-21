‘Son nefesimize kadar savunacağız’

Törene MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Kaymakam Mehmet Ali Öztürk, Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Başkan Yardımcısı Osman Kadan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Bayındır Gaziler Derneği Başkanı Seyfi Yığınç, “Türk milletinin bizlere emanet ettiği vatanın savunmasını son nefesimize kadar yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.