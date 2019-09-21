21.09.2019 - 01:34 |
‘Son nefesimize kadar savunacağız’
19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Bayındır Atatürk Heykeli önünde bir tören düzenlendi.
Törene MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Kaymakam Mehmet Ali Öztürk, Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Başkan Yardımcısı Osman Kadan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Bayındır Gaziler Derneği Başkanı Seyfi Yığınç, “Türk milletinin bizlere emanet ettiği vatanın savunmasını son nefesimize kadar yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.
İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.