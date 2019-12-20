Son söz Estetik Kurul’un!

İzmir Büyükşehir ile Konak belediyeleri gökdelenle ilgili son sözü, 5 kişiden oluşacak Estetik Kurul’un söylemesi yönünde karar aldı. Konak Belediye Başkanı Batur, “İnşaat ruhsatını iptal edeceğiz” dedi.

İzmir’in Konak ilçesindeki Pasaport mevkiinde, bir şirketin gökdelen inşa etmek için eski tütün depolarının yıkımına başlaması, tartışmalara neden oldu. Büyükşehir Belediyesi ile Konak Belediyesi, Estetik Kurul oluşturulması yönünde karar aldı. Projeyle ilgili kararı meslek odaları ile ilgili belediyelerden 5 kişinin bulunacağı kurul verecek. Yıkım çalışmalarının durdurulması için firmayı uyardıklarını söyleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, inşaat ruhsatını iptal edeceklerini de açıkladı.

Batur, basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Kent merkezine yüksek yapıların inşa edilmesine karşı olduğunu vurgulayan Batur, “Yapılmak istenen gökdelen projesine verilen inşaat ruhsatını iptal edeceğiz. Planları, ocak ayı içinde revize ederek Büyükşehir Belediyesi’ne göndereceğiz. Daha sonra Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, tarihçi, Konak ve Büyükşehir Belediyesi’nden birer kişinin yer alacağı toplam 5 kişilik Estetik Kurul’u oluşturacağız” dedi. Kararı kurulun alacağının altını çizen Başkan Batur, “Firma eğer projeyi yapmak istiyorsa, Estetik Kurul’un alacağı kararlar doğrultusunda yapabilir. Ama inşaatın oradaki emsali geçmemesi lazım. Konak’a yüksek bina yaptırmayacağız. Burası, Konak’ın merkezinde. Bir de liman arkası var. Biz oraya bir şey demiyoruz. Burada yüksek yapı yapılabilir. Çünkü bir plan, anlayış birliği var. Buna karşı değiliz. Şimdi ruhsatın iptalini gerçekleştireceğiz. Estetik Kurul gerekli kararı verecek” şeklinde konuştu.

‘Meydan okuma’

Firmayı boşuna kazı yapmayın diye uyardıklarını da dile getiren Başkan Batur, “Bizim kararlılığımız belli. ‘İster 2, ister 160 kat yaparım’ diyen, kente meydan okuyan bir anlayış var. Firmanın restleşmesi çok hoş olmadı, ama tahmin ediyorum duracaklar. Kentte belli kurallar var, bunlara göre yapmamız lazım. Yoksa kent elimizden kayar gider. Bir gün İstanbul’daki gibi pişman olacağız” dedi. Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’le ilk günlerde görüş ayrılığı yaşadıkları yönündeki algının gerçeği yansıtmadığını kaydeden Batur, “Burada ne benim bir dahlim oldu ne de Tunç Başkan’ın. Bir süreç oldu, kucağımızda bulduk. Ama ben seçimden önce ne söylediysem bugün de aynı yerdeyim” diye konuştu.