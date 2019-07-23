Sorunlara yerinde çözüm

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Serintepe ve Meriç mahallelerinde vatandaşla buluştu, telepleri dinledi.

Serintepe ve Meriç mahallelerinde muhtarlar ve vatandaşla bir araya gelen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, beklentileri karşılayacak projelerin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaları en kısa zamanda başlatacaklarını belirtti. Başkan İduğ, Serintepe Parkı’nın içindeki eski pazaryeri alanında; yeni pazaryeri, düğün salonu, BELGEM şubesi, kreş ve halı sahayı içinde barındıracak projenin müjdesini verdi. Meriç Mahallesi’nde Evrenosoğlu Ortaokulu’nun bakım ve onarımı için de resmi süreci başlattı.

Bornova Kandere Spor Kulübü yöneticileriyle de bir araya gelen Başkan İduğ, daha çok Bornovalının spor yapabilmesi için kulübe imkanlar ölçüsünde gereken destekleri vereceklerini söyledi. Başkan İduğ, daha önceden kafeterya olarak kullanılan ancak harabe duruma gelmiş Bornova Belediyesi’ne ait binanın da bir an önce onarılarak mahalleye kazandırılması için de çalışmaları başlattıklarını belirtti.