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    HaberlerEgeSoyer’den Kaf Kaf’a 4 milyonluk destek
    11.08.2019 - 03:03

    Soyer’den Kaf Kaf’a 4 milyonluk destek

    Soyer’den Kaf Kaf’a 4 milyonluk destek

    İzmir’in köklü kulübü Karşıyaka’ya geçen şubat ayında Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nin yenileme projesi için 5 milyon 430 bin liralık katkı vermeyi kararlaştıran Büyükşehir Belediyesi, son 4 ayda bu kaynağın 4 milyon liralık kısmını yeşil kırmızılılara aktardı. Büyükşehir Belediyesi’nden son olarak bu hafta içinde tesis yardımı kapsamında paranın 600 bin liralık kısmı için onay çıktı. Para, bayram tatilinin ardından Karşıyaka’ya nakit olarak ödenecek. Kaf Kaf’a ödenen tutar 4 milyon liraya ulaşacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Karşıyaka’ya önümüzdeki 3 ay içinde 1 milyon 430 bin lira daha ödeme yapması bekleniyor. Tesis yenileme çalışmalarına geçen sezon içinde başlayan, sezon biter bitmez fitness salonu inşaatı ve kamp merkezinin revizyonuna start veren Kaf Kaf’ta yeni sezon öncesi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin büyük mali desteği Başkan Turgay Büyükkarcı yönetimine ilaç gibi geldi. Transfer yasaklısı kulüp, altyapı patentli kadrosuyla 4. sezonuna girmeye hazırlanıyor.

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