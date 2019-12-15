15.12.2019 - 00:04 |
Söyleşiler, yeni yılı müzikle kapatıyor
Medical Park İzmir Hastanesi ve Mövenpick Hotel İzmir işbirliğiyle düzenlenen Kent Söyleşileri’nin konuğu Boğaziçi Caz Korosu Şefi Masis Aram Gözbek ve Türk pop müziği araştırmalarıyla tanınan yazar Murat Meriç olacak.
17 Aralık’taki söyleşide, ‘Ruhu onaran müzikler’ konuşulacak. Etkinlik, ücretsiz ve herkese açık.
Komandolardan öğrencilere videolu mesajAntalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler çektikleri video ile cevap verdi.