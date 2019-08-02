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    HaberlerEge‘Söz verdiğim her şey gerçekleşecek’
    02.08.2019 - 01:20

    ‘Söz verdiğim her şey gerçekleşecek’

    ‘Söz verdiğim her şey gerçekleşecek’

    Konuk olduğu televizyon programında konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilk 100 gün için koyduğu hedeflerin yüzde 90’ını gerçekleştirdiklerini söyledi.

    Kendisi için ilk 3 ayın önemli olduğunu belirten Başkan Tugay, “Önce belediyeye hakim olmalı, mali disiplini sağlamalı ve çok iyi bir ekip kurmalıydım. Bu süreç için hedeflerimizin yüzde 90’ını gerçekleştirdik. Karşıyaka gibi 2 bin 600 çalışanı olan, büyük ve güçlü bir kurum için bunun iyi bir oran olduğunu düşünüyorum. Hayatımda en yoğun çalıştığım dönemlerden biri oldu ama tek bir an bile şikayet etmedim, pişman olmadım” diye konuştu.

    AK Parti İlçe Başkanı Çiftçioğlu’nun, seçim döneminde vaat ettiği projeleri unuttuğu yönündeki sözlerini de ‘haksızlık’ olarak nitelendiren Başkan Tugay, “Seçim öncesi verdiğim hiçbir sözü asla unutmadım. Bunu eylül ayında açıklayacağımız 5 yıllık Stratejik Planımızda da görecekler. Liyakatsiz atamalar, Kent A.Ş’den maaş aldığım, KSK’nin içişlerine karıştığım, borç miktarını açıklamaktan kaçındığım gibi söylemler tamamen haksız ve gerçek dışı” dedi.

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